Фильм «Руки вверх!» вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм повествует о солисте группы «Руки вверх!» Сергее Жукове, который из провинциала становится одним из самых востребованных артистов страны. Основателей группы Сергея Жукова и Алексея Потехина на экране воплотили Влад Прохоров и Илья Русь.
Второе место — у американского рождественского слэшера «Ужасающий 3» — картина заработала 87,8 млн. Фильм рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который собирается расправиться с жителями округа Майлз.
Замыкает тройку новая экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», собравшая 62,1 млн рублей за выходные.
7 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Руки вверх!» о популярной группе 1990-х. Тогда сообщалось, что часть съемок фильма проходила на реальном концерте в «Лужниках». Взрывавшие в свое время чарты «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Чужие губы» сегодня стабильно собирают на крупнейших площадках публику разного возраста, которая в унисон поет нетленные хиты «Руки вверх!».