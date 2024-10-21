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Фильм «Руки вверх!» вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Российский фильм «Руки вверх!» вторую неделю подряд сохраняет лидерство в кинопрокате в России и СНГ, заработав за прошедшие выходные 186,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 17−20 октября.

Фильм повествует о солисте группы «Руки вверх!» Сергее Жукове, который из провинциала становится одним из самых востребованных артистов страны. Основателей группы Сергея Жукова и Алексея Потехина на экране воплотили Влад Прохоров и Илья Русь.

Второе место — у американского рождественского слэшера «Ужасающий 3» — картина заработала 87,8 млн. Фильм рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который собирается расправиться с жителями округа Майлз.

Замыкает тройку новая экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», собравшая 62,1 млн рублей за выходные.

7 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Руки вверх!» о популярной группе 1990-х. Тогда сообщалось, что часть съемок фильма проходила на реальном концерте в «Лужниках». Взрывавшие в свое время чарты «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Чужие губы» сегодня стабильно собирают на крупнейших площадках публику разного возраста, которая в унисон поет нетленные хиты «Руки вверх!».