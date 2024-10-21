Фильм «Руки вверх!» вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

7 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Руки вверх!» о популярной группе 1990-х. Тогда сообщалось, что часть съемок фильма проходила на реальном концерте в «Лужниках». Взрывавшие в свое время чарты «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Чужие губы» сегодня стабильно собирают на крупнейших площадках публику разного возраста, которая в унисон поет нетленные хиты «Руки вверх!».