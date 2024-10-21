«Потребность в специалистах выросла на 19%»: в Красноярском крае не хватает поваров

Аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, что в Красноярском крае не хватает поваров, пекарей и кондитеров.
По данным экспертов, на одну такую вакансию в региона приходится всего 0,8 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), а также рестораны и организации из отрасли общественного питания (40%).
Предлагаемые зарплаты поварам в среднем составили 64 300 рублей, тогда как сами кандидаты рассчитывают на 59 000 рублей. Среди соискателей почти равное количество мужчин и женщин — 49% и 51% резюме соответственно. Треть желающих получить такую работу — люди в возрасте до 25 лет, половина — от 26 до 45 лет. Оставшиеся 17% соискателей-поваров старше 46 лет.
«Самая востребованная у работодателей кухня — европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий. На втором месте — русская кухня, и 2,7% вакансий поваров. Третье место поделили японская и итальянская кухни — по 2,4% вакансий, далее повара азиатской кухни — 1,1% вакансий. В конце этого списка оказались повара китайской и французской кухни — по 0,2% вакансий», — рассказали эксперты.
Напомним, что помимо поваров, пекарей и кондитеров, сейчас в Красноярском крае также не хватает медспециалистов. По данным аналитиков российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сейчас регион находится на 9 месте в РФ по спросу на врачей. В крае открыто 2,3% от всех подобных вакансий.