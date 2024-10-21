«Потребность в специалистах выросла на 19%»: в Красноярском крае не хватает поваров

По данным экспертов, на одну такую вакансию в региона приходится всего 0,8 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), а также рестораны и организации из отрасли общественного питания (40%).