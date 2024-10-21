Синоптики рассказали, с какой погоды на Южном Урале начнётся новая неделя

В Челябинске — всё то же самое, но температурная вилка поменьше — днём максимум +7…+9. Из приятного, по данным сервиса «Яндекс. Погода», минусовых температур по ночам не ожидается на протяжении всей недели. Днём же будет стабильно до +5…+8. И вот-вот до мегаполиса вновь доберутся осадки, хотя минимум до конца рабочей недели обойдётся без снега.