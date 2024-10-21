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Синоптики рассказали, с какой погоды на Южном Урале начнётся новая неделя

Утром в понедельник, 21 октября, небо над большей частью Челябинской области заволокло тучами. Однако в этот день осадки обойдут регион стороной. Насколько столбики уличных термометров будут радовать в ближайшие дни и когда ждать возвращения осадков, рассказали синоптики.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, неделя на Южном Урале начнётся с 6−11 градусов выше ноля, переменной облачности и без существенных осадков. Северо-западный ветер будет несильным, максимум 3−8 метров в секунду.

В Челябинске — всё то же самое, но температурная вилка поменьше — днём максимум +7…+9. Из приятного, по данным сервиса «Яндекс. Погода», минусовых температур по ночам не ожидается на протяжении всей недели. Днём же будет стабильно до +5…+8. И вот-вот до мегаполиса вновь доберутся осадки, хотя минимум до конца рабочей недели обойдётся без снега.