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В Великобритании продают орден «Достык», которым наградили Маргарет Тэтчер в Казахстане

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. В Великобритании продают орден «Достык» («Дружба»), врученный Маргарет Тэтчер от имени народа Казахстана.

Источник: peterharrington.co.uk

Оценили его в 12,5 тысяч фунтов стерлингов или 7,9 миллионов тенге (16,2 тысячи долларов), на сайте одного из интернет-магазинов.

Как отметили продавцы, орден в хорошем состоянии, не считая нескольких царапин на коробке.

Орден Тэтчер получила в 2001 году за вклад в развитие британско-казахстанских отношений.

Орден «Достык» («Дружба») учредили в 1995 году для поощрения международного сотрудничества на высшем уровне. В Казахстане этим орденом награждают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 год и лидер Консервативной партии. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра.