В Великобритании продают орден «Достык», которым наградили Маргарет Тэтчер в Казахстане

Орден «Достык» («Дружба») учредили в 1995 году для поощрения международного сотрудничества на высшем уровне. В Казахстане этим орденом награждают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.