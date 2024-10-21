В Великобритании продают орден «Достык», которым наградили Маргарет Тэтчер в Казахстане

Оценили его в 12,5 тысяч фунтов стерлингов или 7,9 миллионов тенге (16,2 тысячи долларов), на сайте одного из интернет-магазинов.
Как отметили продавцы, орден в хорошем состоянии, не считая нескольких царапин на коробке.
Орден Тэтчер получила в 2001 году за вклад в развитие британско-казахстанских отношений.
Орден «Достык» («Дружба») учредили в 1995 году для поощрения международного сотрудничества на высшем уровне. В Казахстане этим орденом награждают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 год и лидер Консервативной партии. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра.