День отца отмечается 21 октября в Беларуси

В прошлый понедельник, 14 октября, в республике отмечали День матери.
О том, что в Беларуси нужен и не только день мам, но и день пап, на разных уровнях говорили не один год. Проводились неформальные мероприятия, посвященные роли отца в семье.
В очередной раз инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения главы государства с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Александр Лукашенко предложение поддержал и дал правительству поручение разработать соответствующий документ.
В том же году, 9 июня, был подписан Указ № 198, которым внесено необходимое изменение в Указ № 157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
И с 2022 года День отца отмечается в Беларуси официально.