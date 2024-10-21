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День отца отмечается 21 октября в Беларуси

МИНСК, 20 окт — Sputnik. День отца отмечается в Беларуси в понедельник, 21 октября.

Источник: Sputnik.by

В прошлый понедельник, 14 октября, в республике отмечали День матери.

О том, что в Беларуси нужен и не только день мам, но и день пап, на разных уровнях говорили не один год. Проводились неформальные мероприятия, посвященные роли отца в семье.

В очередной раз инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения главы государства с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Александр Лукашенко предложение поддержал и дал правительству поручение разработать соответствующий документ.

В том же году, 9 июня, был подписан Указ № 198, которым внесено необходимое изменение в Указ № 157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

И с 2022 года День отца отмечается в Беларуси официально.