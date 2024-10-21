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В Ростовской области 22 октября вновь ожидается очередная магнитная буря

Возмущения едва достигнут самых низких показателей — уровня G1 и Кр-индекса 5.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: NASA

В Ростовской области 22 октября вновь ожидается магнитная буря. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она будет слабой, и её возмущения едва будут достигать самых низких показателей — уровня G1 и Кр-индекса 5.

Магнитная буря накроет всю Ростовскую область, в том числе и её столицу. Но при этом геомагнитные возмущения будут не такие сильные, как были в начале октября.

Тем не менее метеозависимые люди могут почувствовать недомогания, в том числе головные боли.

Наиболее неблагоприятный фон магнитной бури ожидается ночью и утром с 03.00 до 06.00 мск 22 октября.

Потом геомагнитные возмущения резко нормализуются.

Ранее мы писали о том, что магнитная буря накрыла Ростовскую область 16 октября.