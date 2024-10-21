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Без осадков и до +16°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без дождей. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гродно сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер южный 3−8 м/с.

В Гомеле прогнозируются аналогичные погодные условия, но не такое высокое значение температуры воздуха: до +11…+13°C.

В Витебске и Могилеве также будет небольшая облачность и без дождей. В областных центрах воздух прогреется до +10…+12°C. Ветер южный 3−8 м/с.

В Бресте воздух прогреется до +13…+15°C.