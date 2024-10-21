Без осадков и до +16°С ожидается в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без дождей. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гродно сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер южный 3−8 м/с.
В Гомеле прогнозируются аналогичные погодные условия, но не такое высокое значение температуры воздуха: до +11…+13°C.
В Витебске и Могилеве также будет небольшая облачность и без дождей. В областных центрах воздух прогреется до +10…+12°C. Ветер южный 3−8 м/с.
В Бресте воздух прогреется до +13…+15°C.