Более 150 автомашин незаконно поставили на учет в Казахстане

Министерством внутренних дел осуществляется комплексная работа по выявлению организованных преступных схем, наносящих многомиллионные ущербы гражданам и государству.
В ходе целенаправленной разработки подразделением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы задокументирован криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств.
Незаконные действия группировки заключались в изменении уникального кода транспортного средства и регистрации автомобилей путем подделки документов.
В результате оперативных мероприятий зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов.
Выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.
«К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых “посредников”. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается».
Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.