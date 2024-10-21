Нижегородская семья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

«Получить звание “Семьи года” в Год семьи — это огромная честь для нас и большая ответственность. Главная семейная награда в стране у нас и это невероятный восторг! Спасибо нашим детям за участие и поддержку, и будем с гордостью носить этот титул», — поделились супруги Путюнины.