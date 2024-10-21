Нижегородская семья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

18 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».
В результате победителями Всероссийского конкурса «Семья года» стали 88 российских семей, в том числе в номинации «Многодетная семья» — 21 семья, в номинации «Молодая семья» — 16 семей, в номинации «Сельская семья» — 18 семей, в номинации «Золотая семья» — 12 семей, в номинации «Семья — хранитель традиций» — 21 семья.
Творческая семья Путюниных из Воскресенского округа была признана лучшей в номинации «Молодая семья». Супруги Александр и Екатерина воспитывают троих детей, папа — автор более 30 театральных постановок, а мама — руководитель хореографической студии.
«Получить звание “Семьи года” в Год семьи — это огромная честь для нас и большая ответственность. Главная семейная награда в стране у нас и это невероятный восторг! Спасибо нашим детям за участие и поддержку, и будем с гордостью носить этот титул», — поделились супруги Путюнины.
Как отметили в министерстве социальной политики региона, Александр и Екатерина Путюнины вместе с детьми — дочерьми Валерией и Викторией, и сыном Владимиром были единственными представителями Нижегородской области на федеральном этапе состязания.
«Поздравляю семью Путюниных, вы большие молодцы, ваши старания и таланты получили заслуженную награду. Нижегородские семьи достойно представляют регион на конкурсе и это уже вторая победа земляков в номинации “Молодая семья” — в 2022 году среди победителей оказалась семья Дормидонтовых из Городецкого муниципального округа. А в 2023 году семья Гроза из Воскресенского муниципального округа стала победителем в номинации “Сельская семья”, — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
По информации организаторов, в Год семьи в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны.
Напомним, по указу Президента России Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. Проведение Года семьи нацелено на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение в России традиционных семейных ценностей.
Поддержка семей с детьми — одно из направлений национального проекта «Демография». Среди целей нацпроекта — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.