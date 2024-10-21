Белорусский фильм «Девочка ищет отца», в котором главную роль сыграла Анна Каменкова, отмечает 65-летие

В Беларуси завершается Неделя родительской любви, которая началась 14 октября Днем матери, а завершается 21 октября празднованием Дня отца. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы расскажем вам о фильме «Девочка ищет отца», который вышел на экраны 65 лет назад, в 1959-м.
Эта картина была снята на киностудии «Беларусьфильм» и занимает третье место по кассовым сборам среди почти 600 белорусских художественных фильмов. Более того, драма занимает в Беларуси первое место по географии ее показа — она демонстрировалась в кинотеатрах 83 стран мира. В СССР в год премьеры ее посмотрели 35,4 млн зрителей и она вошла в топ-6 самых популярных фильмов страны.
Действие фильма развивается во время Великой Отечественной войны. Мать 4-летней Леночки погибла при бомбежке, а девочку спас лесник. Он принес ее в свой дом. Лесник и его внук Янка не знали, что девочка — дочь легендарного партизанского командира батьки Панаса. Гитлеровцы ищут девочку, чтобы выманить командира.
Разыскивая родственников девочки, лесник, сам того не подозревая, раскрывает гестаповцам местонахождение девочки. Но ему удается предупредить внука и дети убегают в лес. Однако гитлеровцы все-таки их выслеживают. Защищая внука и девочку, лесник погибает. Детям удается скрыться. Теперь вся ответственность на плечах Янки. Они выживают в лесу и поселяются на краю деревни у пожилой Прасковьи. Но и туда приходят полицаи, снова надо бежать.
Янка и Лена оказываются в одной опасной ситуации за другой. И все-таки гестапо снова напало на след детей, Лену схватили. Ее хотят использовать в качестве заложницы.
В городке ждут прибытия высокого начальства оккупантов. И оно прибывает, но… это не кто иной, как сам батька Панас в мундире гитлеровского полковника. Партизаны освобождают девочку и захваченных местных жителей. Фильм заканчивается тем, что Леночка встречается с отцом.
Над созданием фильма работали люди, которые оставили неизгладимый след в истории белорусского кинематографа. Режиссер фильма — Лев Голуб. Он родился в 1904 году в Екатеринославле, а профильное образование получил в 1928 году, окончив Государственный техникум кинематографии в Москве. Его учителями были выдающиеся режиссеры Яков Протозанов и Абрам Роом. В белорусское кино Голуб пришел в 1939 году и снял ряд документальных фильмов.
Уже в своей послевоенной творческой деятельности, будучи опытным мастером, он понял, что больше всего ему нравится работать с детьми. В 1953 году Лев Голуб совместно с Николаем Фигуровским снял приключенческий фильм «Дети партизана». Режиссер не просто делает интересное кино для детей, он стремится показать им какими должны быть ориентиры в их жизни. Он режиссирует такие картины, как «Миколка-паровоз», «Улица младшего сына», «Пущик едет в Прагу», «Анютина дорога», «Полонез Огинского», «Маленький сержант».
Но самый большой его успех — «Девочка ищет отца». В 1960 году на III Всесоюзном кинофестивале в Минске картина получила первую премию за лучший фильм для детей и юношества. Более того, это самый кассовый детский фильм в СССР за всю историю кинопроката.
В том же 1960-м, исполнительница роли Леночки — Анна Каменкова — получила специальную премию за лучшую детскую роль на Международном кинофестивале в аргентинском Мар-дель-Плата. Так начался большой и успешный путь в кино для знаменитой актрисы.
Жизненная и актерская судьба Анны Каменковой удивительна. В фильме «Девочка ищет отца» она снялась в пять лет, а прославилась как уже состоявшаяся актриса спустя 20 лет, в 1979-м, сыграв в фильме «Молодая жена». Но как прошли эти 20 лет?!
Москвичка Анна Каменкова родилась 27 апреля 1953 года в семье далекой от актерской среды. Ее родители преподавали русский язык и литературу в средней школе. Когда Ане было пять лет, кино само ее нашло.
— В сквере, где я гуляла с родителями, дети читали стихи. А меня не спросили, мелкая была. Я обиделась. А дом у нас был книжный, стихов я знала много. И тогда я возмутилась. Сказала: «А я?». Ну, мне сказали, прочти. Я прочла и за меня зацепились, — рассказывала она в телепередаче «Мой герой».
Оказалось, что это был кастинг детей на роль в фильме. И девочку пригласили на пробы в Минск. Искали девочку постарше, но Ане произвела такое впечатление, что выбрали ее.
И не прогадали. 5-летняя Аня покорила всех своей искренностью и работоспособностью, ведь ей приходилось бегать по лесам и болотам, лазить по руинам и подвалам… А еще переснимать дубль за дублем.
После настоящей актерской работы, да еще в пять лет, ее хотели видеть многие режиссеры, но родители решили, что дочка должна сначала получить образование. Аня посещала студию художественного слова во Дворце пионеров, выступала на сцене Большого театра. В 12 лет она играла русалочку в опере «Русалка».
Когда Анне было девять лет, от рака умерла ее мама. В это непростое время она сблизилась со своей старшей сестрой Ольгой. Отец один тянул двух дочерей. Он особое внимание уделял их образованию, прививал любовь к книгам, театру, искусству. Окончив школу, Анна с легкостью поступила в Театральное училище имени Щепкина, которое окончила в 1974 году.
Ее карьере позавидуют многие актеры, и не найдется любителя кино, который не признает в Анне Каменковой ту самую актрису. «Молодая жена», «Государственная граница»… А в 1987 году она вместе с Сергеем Шакуровым сыграла в суперпопулярном фильме «Визит к Минотавру». Постепенно пришло время сериалов, долгое время артистка отказывалась от такой работы, но позднее поняла, что это интересное и перспективное направление.
Каменкова запомнилась поклонникам по «Маршу Турецкого», «Семейным обстоятельствам», «Методу Фрейда». Звездной ролью для актрисы стал персонаж доктора Аллы Кашиной из «Теста на беременность».
В 1980 году Анна Каменкова вышла замуж за своего коллегу по театру на Малой Бронной режиссера Анатолия Спивака, а в 1987 году у пары родился долгожданный сын Сергей.
Каменкова не только снимается в кино и играет на сцене театра, но и трудится над озвучками. Ее голосом говорили Шэрон Стоун в «Основном инстинкте», Ирина Безрукова в фильме «Ричард Львиное сердце», Уитни Хьюстон в «Телохранителе», Синди Кроуфорд в «Честной игре» и другие.
Фильм был снят по одноименной пьесе писателя Евгения Рысса, а одним из авторов сценария был белорус Константин Губаревич. Как и режиссер Голуб они были отцами, которые очень любили своих детей.
В одноименной повести Рысс написал, что посвящает ее своей дочери Наташе.
«Я знаю много историй о том, как гитлеровцы стремились захватить жен, родителей или детей советских военных. Подробности похождений Лены Рогачевой мне пришлось выдумать. Я не знаю, как звали ее названого брата и как фамилия учителя, скрывавшего Лену, и фельдшера, который вылечил ее от тяжелой болезни. А в Советской Армии, во время войны, не было генерал-полковника по фамилии Рогачев. И все-таки в основе этой повести лежит правда. Рискуя жизнью, спасали советские люди жен, родителей и детей солдат и офицеров, сражавшихся с гитлеровцами».
Алле, дочери Константина Губаревича, в начале войны исполнилось 4 года, почти как главной героине ленты «Девочка ищет отца», пишет информационное агентство «Минск-Новости». В свою очередь, Лев Голуб не скрывал: если дочь Аня посмотрит его очередную картину и будет довольна, то он свой долг выполнил. В результате их творческого союза родились фильмы «Полонез Огинского», «Анютина дорога».
В 1958 году натурные съемки фильма «Девочка ищет отца» шли в Мозыре, а павильонные — на втором этаже минского Красного костела, который в то время был киностудией.
Операторы фильма — Олег Авдеев и Израиль Пикман. Кстати, Пикман родился в 1918 году в Мозыре. В 1942 году он окончил операторский факультет ВГИКа. А во время войны был направлен на фронт сапером. После ранения Пикман работал фронтовым корреспондентом ТАСС. А после победы вернулся к своей основной профессии- работал кинооператором и режиссёром киностудии «Беларусьфильм». Сын оператора — Павел Пикман — пошел по стопам отца.
Ранее мы писали про фильм «Праведник», рассказывающий о подвиге белорусского партизана Николая Киселева, который 1000 километров вел по лесам более 200 евреев, спасая их от смерти.