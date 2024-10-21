Белорусский фильм «Девочка ищет отца», в котором главную роль сыграла Анна Каменкова, отмечает 65-летие

— В сквере, где я гуляла с родителями, дети читали стихи. А меня не спросили, мелкая была. Я обиделась. А дом у нас был книжный, стихов я знала много. И тогда я возмутилась. Сказала: «А я?». Ну, мне сказали, прочти. Я прочла и за меня зацепились, — рассказывала она в телепередаче «Мой герой».