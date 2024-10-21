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В Омске на Левобережье пропала 12-летняя девочка

В Омске полиция и волонтеры ищут 12-летнюю Софью Полякову.

Источник: Комсомольская правда

В Омской полиции объявили в розыск подростка. 12-летняя Софья ушла из дома накануне днем. До сих пор нахождение ребенка не установлено.

«20 октября около 16:00 часов девочка вышла из дома на улице Лукашевича, но до настоящего времени так и не вернулась», — рассказали в полиции.

Приметы разыскиваемой: на вид 12 лет, рост 162 см, короткие темно-русые волосы, глаза карие. Была одета: черная куртка, черные джинсы и ботинки, белая вязаная шапка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении ребенка, сообщите в полицию по телефонам 79−22−02 или 102.