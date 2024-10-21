Токсиколог рассказал волгоградцам, сколько лет жизни ворует алкоголь

По словам врача, после употребления любой дозы алкоголя организму придется затратить много ресурсов, чтобы избавиться от токсинов и восстановиться. Важно не пытаться улучшить свое состояние с помощью повторных доз алкоголя, иначе можно усугубить негативное воздействие продуктов распада на печень и сердечно-сосудистую систему.