Токсиколог рассказал волгоградцам, сколько лет жизни ворует алкоголь

По словам врача, после употребления любой дозы алкоголя организму придется затратить много ресурсов, чтобы избавиться от токсинов и восстановиться. Важно не пытаться улучшить свое состояние с помощью повторных доз алкоголя, иначе можно усугубить негативное воздействие продуктов распада на печень и сердечно-сосудистую систему.
Для нормализации состояния в таких случаях эксперты рекомендуют сорбенты (активированный уголь) и щелочное питье (минеральную воду).
Необходимо помнить, что злоупотребление алкоголем приводит к развитию заболеваний сердца, печени, центральной нервной системы, а также провоцирует бессонницу, повышенную раздражительность и депрессию. Кроме этого, могут начаться проблемы с работой ЖКТ.
Употребление алкоголя — причина многих смертей. Свыше 13% летальных исходов среди людей возрастом 20−39 лет напрямую связано со спиртным. А длительное употребление таких напитков сокращает продолжительность жизни в среднем на 15 лет.
Врачи советуют не продлевать состояние опьянения после бурного застолья в честь какого-либо праздника. Лучше вовремя остановиться и уделить время семье.