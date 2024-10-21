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Токсиколог рассказал волгоградцам, сколько лет жизни ворует алкоголь

Главный внештатный специалист-токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов напомнил жителям региона, что безопасных доз алкоголя не существует.

Источник: РИА "Новости"

По словам врача, после употребления любой дозы алкоголя организму придется затратить много ресурсов, чтобы избавиться от токсинов и восстановиться. Важно не пытаться улучшить свое состояние с помощью повторных доз алкоголя, иначе можно усугубить негативное воздействие продуктов распада на печень и сердечно-сосудистую систему.

Для нормализации состояния в таких случаях эксперты рекомендуют сорбенты (активированный уголь) и щелочное питье (минеральную воду).

Необходимо помнить, что злоупотребление алкоголем приводит к развитию заболеваний сердца, печени, центральной нервной системы, а также провоцирует бессонницу, повышенную раздражительность и депрессию. Кроме этого, могут начаться проблемы с работой ЖКТ.

Употребление алкоголя — причина многих смертей. Свыше 13% летальных исходов среди людей возрастом 20−39 лет напрямую связано со спиртным. А длительное употребление таких напитков сокращает продолжительность жизни в среднем на 15 лет.

Врачи советуют не продлевать состояние опьянения после бурного застолья в честь какого-либо праздника. Лучше вовремя остановиться и уделить время семье.

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