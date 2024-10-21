Соболенко снова стала первой ракеткой мира

Белоруска обошла по очкам предыдущего лидера польку Игу Свентек: у Соболенко — 9706 очков, у Свентек — 9665.
Соболенко во второй раз сумела возглавить рейтинг WTA. Впервые подняться со второй на первую строчку ей удалось в сентябре прошлого года.
Что касается других белорусских спортсменок, то Виктория Азаренко снова осталась на прежнем месте. Она 21-я в списке лучших теннисисток, теннисистка заработала 2126 очков.
Александра Саснович в обновленном рейтинге опустилась на 12 позиций, спортсменка сейчас 143-я.
Алена Фалей прибавила сразу 20 позиций, заняв 200 строку, у нее в копилке 348 очков.
А Ирина Шиманович наоборот потеряла 20 позиций и разместилась на 246-м месте.