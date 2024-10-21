Лукашенко сказал об ответственной роли отца в Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что с именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи, достижения, без которых немыслимо будущее Беларуси. Он уточнил, что именно от мужчин дети, внуки перенимают главные житейские мудрости. Кроме того, они учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу, государству, а также любить и защищать землю предков.