Лукашенко сказал об ответственной роли отца в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 21 октября, поздравил белорусов с Днем отца и сказал про ответственную роль. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что в особом семейном празднике — Дне отца, тесно переплетаются благородство мужского характера, святость родительского долга. Он заметил, что это духовное единство, которое наполнено любовью отцовского сердца, веками является опорой, а также оберегом благополучия крепкой белорусской семьи.
Лукашенко подчеркнул, что с именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи, достижения, без которых немыслимо будущее Беларуси. Он уточнил, что именно от мужчин дети, внуки перенимают главные житейские мудрости. Кроме того, они учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу, государству, а также любить и защищать землю предков.
Президент пожелал каждому белорусскому мужчине в полной мере познать, а также проявить радость отцовской заботы, всегда беречь в сердце теплоту родительской любви.
— Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья, — отметил Александр Лукашенко.
Ранее Белстат составил среднестатистический портрет отца в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусов о серьезном разговоре в понедельник 21 октября.
Кстати, белорусский фильм «Девочка ищет отца», в котором главную роль сыграла Анна Каменкова, отмечает 65-летие.
А еще министр труда сказала, чем белорусских пенсионеров заинтересуют работать дольше.