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Омске вандалы разрисовали два троллейбуса в депо

В Омске неизвестные разрисовали граффити два троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут вандалов, которые ночью проникли на территорию троллейбусного депо и разрисовали граффити два троллейбуса. На одном из них появилась надпись «Slava», хорошо знакомый омичам ник граффитиста.

Фотографии с результатом ночного творчества вандалов появились в социальных сетях.

«По факту произошедшего на предприятии проводится служебное расследование и изучаются записи камер наружного видеонаблюдения. Также рассматривается вопрос обращения в правоохранительные органы», — сообщили в мэрии Омска.

В настоящее время неизвестно, какова сумма ущерба, нанесенного троллейбусам.