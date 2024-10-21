Омске вандалы разрисовали два троллейбуса в депо

В Омске ищут вандалов, которые ночью проникли на территорию троллейбусного депо и разрисовали граффити два троллейбуса. На одном из них появилась надпись «Slava», хорошо знакомый омичам ник граффитиста.
Фотографии с результатом ночного творчества вандалов появились в социальных сетях.
«По факту произошедшего на предприятии проводится служебное расследование и изучаются записи камер наружного видеонаблюдения. Также рассматривается вопрос обращения в правоохранительные органы», — сообщили в мэрии Омска.
В настоящее время неизвестно, какова сумма ущерба, нанесенного троллейбусам.