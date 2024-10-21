Штормовое предупреждение объявили в Приморье на среду, 23 октября

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Telegram-канал «Министерства ГОЧС Приморья», ночью и днем 23 октября в крае ожидается ухудшение погоды из-за активного циклона, который смещается к побережью. В столице региона, Владивостоке, и на большей части края прогнозируются сильные дожди, местами возможны даже очень сильные осадки.
Ветер также усилится: на большей части территории края его скорость достигнет 15−22 м/с, а на побережьях и мысах порывы могут дойти до 25−30 м/с. Синоптики предупреждают, что из-за дождей уровень воды в реках может подняться на 10−50 см, а в некоторых местах и до 70 см, что может привести к локальным подтоплениям.
Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Приморья обращается к жителям с просьбой быть осторожными в предстоящие дни и по возможности воздержаться от дальних поездок.