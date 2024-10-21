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Ураган «Оскар» обрушился на Кубу

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлантический ураган «Оскар» обрушился на Кубу, сообщают РИА Новости.

Стихия ударила по восточному побережью Кубы в ночь на понедельник. Ураган принес сильный ветер, ливни и грозы. По данным метеорологов, из-за взаимодействия с сушей «Оскар» постепенно будет ослабевать, превратившись в тропический шторм.

Местные СМИ сообщают, что на северо-восточном побережье Кубы наблюдаются двухметровые волны. Задействованы 17 убежищ, в которых непогоду пережидают тысячи эвакуированных граждан.

Удар урагана по Кубе пришелся на время острого энергетического кризиса. На протяжении нескольких суток власти пытаются восстановить работу отключившихся генерирующих мощностей. В домах миллионов кубинцев нет света, или же они получают электричество на пару часов в день.