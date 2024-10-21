В мэрии Уфы напомнили о перекрытии Шакшинского моста

Строители будут соединять левую и правую части моста в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы. Ещё в это время мостостроители нанесут гидроизоляцию, установят барьерное ограждение, опоры наружного освещения, обустроят сети ливневой канализации и связи, уложат асфальтовое покрытие на мосту и подходах к нему.
В период перекрытия изменена схема движения муниципальных маршрутов. Также будет доступен речной паром на переправе «Князево». Она будет работать с 08.00 до 18.00, но для дежурных экстренных машин она доступна круглосуточно.
Кроме этого, желающие могут воспользоваться электричкой. Работа общественного транспорта интегрирована под движение городской электрички и подвоз пассажиров будет осуществляться прямо к станции Шакша автобусами № 35к, № 221, № 225.
Водители, пользующиеся личным автотранспортом, во время перекрытия моста из микрорайона Шакша и других прилегающих населенных пунктов до центра города могут доехать по альтернативной объездной дороге — федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.