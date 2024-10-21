В мэрии Уфы напомнили о перекрытии Шакшинского моста

Строители будут соединять левую и правую части моста в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы. Ещё в это время мостостроители нанесут гидроизоляцию, установят барьерное ограждение, опоры наружного освещения, обустроят сети ливневой канализации и связи, уложат асфальтовое покрытие на мосту и подходах к нему.