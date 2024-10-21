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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

На следующей неделе жителям России предстоит работать 6 дней — с 28 октября по 2 ноября.

Источник: VK

Напомним, это связано с переносом выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные весной.

При этом рабочий день 2 ноября будет сокращенным на один час. А после россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Затем работать предстоит 4 дня — со вторника, 5 ноября, по пятницу, 8 ноября.

А следующие длинные выходные ждут россиян на новогодних каникулах, которые продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года.

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