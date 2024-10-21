Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

При этом рабочий день 2 ноября будет сокращенным на один час. А после россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Затем работать предстоит 4 дня — со вторника, 5 ноября, по пятницу, 8 ноября.