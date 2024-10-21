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Тепло до +16 будет в Беларуси 21 октября

Синоптики сказали про +16 в Беларуси в понедельник, 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Тепло до +16 будет в Беларуси 21 октября, в понедельник, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 октября в стране прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер окажется южных направления. Днем воздух прогреется от +10 до +16 градусов.

В Минске также будет без осадков. Ветер ожидается южный умеренный. Утром температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +14 градусов. В вечерние часы будет от +6 до +9 градусов.

Ранее белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.

Тем временем мы узнали, какие пункты появятся в правилах для белорусских школьников и родителей: «Не должны оставлять в соцсетях неуважительные комментарии в адрес учителей или одноклассников».