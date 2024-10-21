В Омске из-за неисправной печи полностью выгорела дача

По данным МЧС, за прошедшую неделю (с 14 по 20 октября) пожарные ликвидировали 69 возгораний. Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и эксплуатация печей, а также неисправность электрооборудования.