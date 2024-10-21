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В Омске из-за неисправной печи полностью выгорела дача

20 октября из-за неисправного печного оборудования сгорел частный дом в СНТ «Лотос».

Источник: Комсомольская правда

Накануне днем из-за неисправного печного оборудования загорелся двухэтажный дом в СТН «Лотос». По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

На место происшествия прибыли две пожарные машины и 8 человек личного состава. Им удалось потушить огонь, но пожар повредил потолочное перекрытие дома на площади 4 квадратных метра.

По данным МЧС, за прошедшую неделю (с 14 по 20 октября) пожарные ликвидировали 69 возгораний. Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и эксплуатация печей, а также неисправность электрооборудования.