Футболисты назвали поле нижегородского стадиона «огородом»

«Может быть, поле было не идеальным, но это не помешало “Динамо” сыграть. Там были небольшие недочеты, но это не было критично. Поле представляло собой небольшой огородик, но это не испортило игру», — цитирует Безрукова канал «Матч ТВ».
Напомним, игру перенесли из Казани из-за подготовки к саммиту БРИКС в столице Татарстана.
19 октября на том же стадионе в Нижнем Новгороде состоялся матч между «Пари НН» и «Ростовом», после которого нападающий донской команды Николай Комличенко также назвал поле «огородом».
Ранее мы писали, что «Пари НН» заработало одно очко в матче с «Ростовом» — 1:1.