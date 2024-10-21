Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты назвали поле нижегородского стадиона «огородом»

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков поделился своим мнением о состоянии газона на стадионе в Нижнем Новгороде, где прошел домашний матч 12-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Динамо» (0:4).

«Может быть, поле было не идеальным, но это не помешало “Динамо” сыграть. Там были небольшие недочеты, но это не было критично. Поле представляло собой небольшой огородик, но это не испортило игру», — цитирует Безрукова канал «Матч ТВ».

Напомним, игру перенесли из Казани из-за подготовки к саммиту БРИКС в столице Татарстана.

19 октября на том же стадионе в Нижнем Новгороде состоялся матч между «Пари НН» и «Ростовом», после которого нападающий донской команды Николай Комличенко также назвал поле «огородом».

Ранее мы писали, что «Пари НН» заработало одно очко в матче с «Ростовом» — 1:1.