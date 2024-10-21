«Может быть, если нам повезет, мы сможем добраться до Петербурга и взглянуть на Эрмитаж, который мы называем “Русский ковчег”», — сказал господин Шиптон во время прогулки по Москве.
Также архитектор высоко оценил проходящий в Казани саммит БРИКС, где выступают представители 32 стран. По его мнению, такое происходит раз в 500 лет.
Что касается Ассанжа, то он известен по работе с сайтом WikiLeaks, куда выкладывал конфиденциальные документы. В 2019 году его посадили в тюрьму по делу о шпионаже.
В заключении журналист провел пять лет, после освобождения из британской колонии он сразу улетел в Австралию. Его обязали удалить с сайта всю информацию, признанную незаконной.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что газовый форум в Петербурге посещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он провел переговоры с российской стороной о безопасности и конкурентности венгерского газоснабжения.