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Красноярцы смогут бесплатно стерилизовать своих питомцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Такие услуги могут оказать специалисты некоммерческой организации «Центр защиты животных “Соседи/Бездомный Пёс”.

Источник: НИА Красноярск

Жители Красноярска смогут бесплатно стерилизовать и вылечить собаку или кошку. Сейчас организация приобретает ветеринарное оборудование и расходные материалы. Как отмечают в мэрии, помощь будут оказывать с 1 декабря.

Красноярцы смогут бесплатно записаться на операцию по стерилизации или кастрации кошек и собак, провести чипирование, вылечить рваные, резаные раны и другие травмы.

Такие услуги могут оказать уличным и домашним животным. На операцию четвероногих могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, волонтеры-зоозащитники и другие.

Сейчас в рамках гранта идет сбор заявок от тех, кому нужны такие услуги. Записать животное на бесплатную ветеринарную помощь можно через официальный сайт организации бездомныйпёс.рф.