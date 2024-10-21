Красноярцы смогут бесплатно стерилизовать своих питомцев

Жители Красноярска смогут бесплатно стерилизовать и вылечить собаку или кошку. Сейчас организация приобретает ветеринарное оборудование и расходные материалы. Как отмечают в мэрии, помощь будут оказывать с 1 декабря.
Красноярцы смогут бесплатно записаться на операцию по стерилизации или кастрации кошек и собак, провести чипирование, вылечить рваные, резаные раны и другие травмы.
Такие услуги могут оказать уличным и домашним животным. На операцию четвероногих могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, волонтеры-зоозащитники и другие.
Сейчас в рамках гранта идет сбор заявок от тех, кому нужны такие услуги. Записать животное на бесплатную ветеринарную помощь можно через официальный сайт организации бездомныйпёс.рф.