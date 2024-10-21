Сухую траву будут жечь в Октябрьском районе 21 октября

В Иркутске 21 октября проведут отжиг сухой травы. Мероприятия запланированы на трех улицах областного центра. Как сообщили в пресс-службе администрации города, их проведут при поддержке МЧС.
— Сегодня прошлогоднюю растительность устранят на территории улиц Байкальская, Ширямова и Дыбовского. Здесь планируют ликвидировать траву на участке площадью 2 га, — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что отжиг полностью контролируют и проводят только при отсутствии сильного ветра и осадков. Горожан просят не проводить подобные работы самостоятельно, это запрещено. Нарушителям может грозить уголовная и административная ответственность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел автопробег в честь Дня отца.