Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухую траву будут жечь в Октябрьском районе 21 октября

Растительность будут жечь по Байкальской, Ширямова и Дыбовского.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 21 октября проведут отжиг сухой травы. Мероприятия запланированы на трех улицах областного центра. Как сообщили в пресс-службе администрации города, их проведут при поддержке МЧС.

— Сегодня прошлогоднюю растительность устранят на территории улиц Байкальская, Ширямова и Дыбовского. Здесь планируют ликвидировать траву на участке площадью 2 га, — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что отжиг полностью контролируют и проводят только при отсутствии сильного ветра и осадков. Горожан просят не проводить подобные работы самостоятельно, это запрещено. Нарушителям может грозить уголовная и административная ответственность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел автопробег в честь Дня отца.