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В четыре раза чаще стали применять электронные браслеты в Казахстане

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. В четыре раз чаще стали применять электронные браслеты в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

Об этом рассказали в Верховном суде и привели данные.

В 2023 году электронные браслеты одели на 68 казахстанцев. Это 20% от содержащихся под домашним арестом. В 2024-м применили такие санкции к 263 задержанным, это 60% от общего числа.

Выросло и количество уголовных дел, рассматриваемых присяжными. Рост в два раза за 9 месяцев 2024 года.

«Это в связи с расширением их подсудности, проработке передачи им ходатайств об УДО и ЗМН от осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления для обеспечения прозрачности принятия решения и минимизации судебных ошибок».

отметили в Верховном суде.

Судейских ошибок стало меньше, по жилищным, земельным, трудовым и страховым спорам. Выросло количество дел, рассмотренных в упрощенном производстве. Более эффективным стало и примирение по гражданским делам.