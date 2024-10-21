В четыре раза чаще стали применять электронные браслеты в Казахстане

Об этом рассказали в Верховном суде и привели данные.
В 2023 году электронные браслеты одели на 68 казахстанцев. Это 20% от содержащихся под домашним арестом. В 2024-м применили такие санкции к 263 задержанным, это 60% от общего числа.
Выросло и количество уголовных дел, рассматриваемых присяжными. Рост в два раза за 9 месяцев 2024 года.
«Это в связи с расширением их подсудности, проработке передачи им ходатайств об УДО и ЗМН от осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления для обеспечения прозрачности принятия решения и минимизации судебных ошибок».
Судейских ошибок стало меньше, по жилищным, земельным, трудовым и страховым спорам. Выросло количество дел, рассмотренных в упрощенном производстве. Более эффективным стало и примирение по гражданским делам.