Омские студенты ОмГАУ разработали концепцию «умных» часов, которые могут облегчить жизнь пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянном медицинском наблюдении.
Под руководством Валентины Бульц студенты землеустроительного факультета создали часы, интегрированные с системой оповещения и связи. Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Веселова выступила наставником проекта.
Новинка оснащена следующими функциями: связь с лечебным учреждением, напоминания, шагомер, измеритель пульса, давления и уровня кислорода в крови. Главной особенностью омской разработки является то, что часы могут работать без подзарядки до 2 недель и они водонепроницаемы.
По задумке разработчиков, часы способны собирать данные, необходимые для постановки диагноза и проведения дистанционных консультаций врачей.