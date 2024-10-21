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Студенты ОмГАУ разработали концепцию «умных» часов

Омские студенты создали смарт-часы для дистанционного мониторинга здоровья, которые могут работать без подзарядки до 2 недель.
Источник: Комсомольская правда

Омские студенты ОмГАУ разработали концепцию «умных» часов, которые могут облегчить жизнь пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Под руководством Валентины Бульц студенты землеустроительного факультета создали часы, интегрированные с системой оповещения и связи. Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Веселова выступила наставником проекта.

Новинка оснащена следующими функциями: связь с лечебным учреждением, напоминания, шагомер, измеритель пульса, давления и уровня кислорода в крови. Главной особенностью омской разработки является то, что часы могут работать без подзарядки до 2 недель и они водонепроницаемы.

По задумке разработчиков, часы способны собирать данные, необходимые для постановки диагноза и проведения дистанционных консультаций врачей.