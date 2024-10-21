Студенты ОмГАУ разработали концепцию «умных» часов

Новинка оснащена следующими функциями: связь с лечебным учреждением, напоминания, шагомер, измеритель пульса, давления и уровня кислорода в крови. Главной особенностью омской разработки является то, что часы могут работать без подзарядки до 2 недель и они водонепроницаемы.