«Обсуждаем новую Казань»: конгресс-центр, гольф-клуб и рыбная ферма на берегу Волги

«В Казани проходит много тематических форумов по разным направлениям, проводятся мероприятия международного уровня, приезжают руководители и представители других стран. У нас, безусловно, есть достойные бизнес-центры, гостиницы, зоны досуга и отдыха, но это отдельные здания и территории. В этом плане нам хотелось бы выйти на новый уровень и предложить функционально законченный район со всей необходимой инфраструктурой как для проведения комфортных деловых встреч представителей бизнес-сообщества, так и для гостей города», — подчеркнул Хайруллин.