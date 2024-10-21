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Ни обогревателя, ни кондиционера — сплошной холод в сумерках: Где в Кишиневе не будет электричества в понедельник, 21 октября — публикуем адреса

Где не будет электроэнергии в понедельник, 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии сообщает о плановых отключениях по следующим адресам.

Кишинев, Ботаника,

Сынжера.

ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Игорь Виеру, Пандурилор, Примаверий, Сф. Мария, Вероника Микле частично, с 09:00 до 17:00.

Кишинев, Буюканы.

ул. Николае Йорга, 7, с 13:00 до 17:00.

Кишинев, Рышкановка.

Московский проспект 15/2 с 09:15 до 17:00,

ул. Бадю Василе 8/3, 10/3, Каля Орхеюлуй 101/3, 103, 103/2, 103/3, 105, бульвар Дмитрия Кантемира, 105/1. 103, Магда Исанос 14/2, 14/3, 16 с 09:50 до 17:00.

Крикова.

Богдан Петричейку Хашдеу, Борис Главан, Колосов, Крикова, Дмитрий Кантемир, Михаил Фрунзе, Минерилор, Миорица, Пачий, Штефан чел Маре ши Сфынт с 09:30 до 17:00.

ЖКХ