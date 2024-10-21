В Свердловской области на этой неделе ожидали снег, но будут дожди

«Начиная со вторника на Средний Урал вернутся осадки. В целом за неделю их будет сравнительно немного, по области от 5 до 15 миллиметров, и в виде дождя. Шансы на небольшой снег есть только ближе к самому концу недели, в субботу и в воскресенье», — рассказал Пулин.