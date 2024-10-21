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В Свердловской области на этой неделе ожидали снег, но будут дожди

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября, УралПолит.Ru. На этой неделе на территории региона ожидаются дожди. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°

По его словам, для конца октября предстоящая неделя в Свердловской области ожидается достаточно теплой. Средняя температура будет на 2−5 градусов выше климатической нормы.

Сегодня при переменной облачности возможны слабые осадки. Температура днем будет ниже +10 градусов. В понедельник и вторник ближайший холодный фронт принесет дожди северным районам региона, остальной территории — в ночь на среду.

«Начиная со вторника на Средний Урал вернутся осадки. В целом за неделю их будет сравнительно немного, по области от 5 до 15 миллиметров, и в виде дождя. Шансы на небольшой снег есть только ближе к самому концу недели, в субботу и в воскресенье», — рассказал Пулин.

УралПолитRu отмечает, что сегодня в Екатеринбурге возможны небольшие осадки в виде дождя, температура составит от +5 до +7 градусов. Ночью 22 октября в городе ожидается −1, а днем +7. Ночью 23 октября будет +5, днем температура поднимется до +8 градусов. В четверг, 24 октября, ожидается +5 ночью и +7 днем.