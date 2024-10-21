В парке Победы в Самаре высадили «Отцовскую аллею»

В Самаре 20 октября провели акцию и высадили деревья в парке Победы. Мероприятие было приурочено ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября. Участники акции — отцы — высаживали деревья вместе со своими детьми.
— Депутатский корпус посадил саженцы деревьев —16 лип и 10 каштанов, — сообщила пресс-служба думы Самары.
По задумке организаторов, каждое дерево должно олицетворять связь между поколениями, любовь и заботу отцов о детях. К тому же, акция позволит создать в парке больше зеленого пространства для будущих поколений.