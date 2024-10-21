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В парке Победы в Самаре высадили «Отцовскую аллею»

В честь Дня отца в Самаре прошла акция по высадке деревьев.

Источник: пресс-служба думы Самары

В Самаре 20 октября провели акцию и высадили деревья в парке Победы. Мероприятие было приурочено ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября. Участники акции — отцы — высаживали деревья вместе со своими детьми.

— Депутатский корпус посадил саженцы деревьев —16 лип и 10 каштанов, — сообщила пресс-служба думы Самары.

По задумке организаторов, каждое дерево должно олицетворять связь между поколениями, любовь и заботу отцов о детях. К тому же, акция позволит создать в парке больше зеленого пространства для будущих поколений.

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