Семья беженцев из Латвии сказала, что произошло после приезда в Беларусь

Напомним, что многодетная семья с десятью детьми бежала из Латвии и пересекла границу с Беларусью 17 октября. Глава семьи Виталий Морозов сообщил, что в Латвии ощущалось постоянное давление, а также предвзятое отношение из-за русского языка. Он добавил, что стали поступать угрозы о лишении родительских прав, что и послужило принятием решения для того, чтобы уехать из указанной страны.