Семья беженцев из Латвии сказала, что произошло после приезда в Беларусь

Семья беженцев из Латвии сказала в эфире телеканала СТВ, что произошло после приезда в Беларусь.
Напомним, что многодетная семья с десятью детьми бежала из Латвии и пересекла границу с Беларусью 17 октября. Глава семьи Виталий Морозов сообщил, что в Латвии ощущалось постоянное давление, а также предвзятое отношение из-за русского языка. Он добавил, что стали поступать угрозы о лишении родительских прав, что и послужило принятием решения для того, чтобы уехать из указанной страны.
Отвечая на вопрос о том, что почувствовали в момент пересечения границы с Беларусью, Морозов ответил:
— Облегчение. Облегчение, и видно было по настрою супруги и старших детей, что непередаваемое ощущение, как будто семья встретила другую семью, как родных.
Он добавил, что это было неожиданно. По его словам, в Минске время провели замечательно, дети получили огромное количество положительных эмоций.
— В первую очередь хочу, чтобы у детей была перспектива в учебе, и общение, и мысли на русском языке. То, что были угрозы, запросто факторы были, что могли вплоть до изъятия детей из семьи, — подчеркнул Виталий Морозов.
Ранее сообщалось, что бежавшая из Латвии в Беларусь многодетная семья уехала в Смоленскую область.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об ответственной роли отца в Беларуси.