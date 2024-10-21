В России получили новые оптические материалы с вкраплениями наноалмазов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ученый коллектив с участием сотрудников восьми научных институтов в результате многих экспериментов получил новые материалы для тонкой оптики, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Основой здесь служит аэрогель диоксида кремния — пористый сверхлегкий материал, в который в тончайшей пропорции внедряют наноалмазы.
«Ученые получили новые прозрачные композитные материалы, содержащие нанокристаллические алмазы, равномерно распределенные в матрице аэрогеля диоксида кремния. Концентрация наноалмазов в композитах составляла 0,01 — 1%, что позволило контролируемо изменять оптические характеристики материалов. Такие композиты являются перспективными функциональными материалами для оптики и оптоэлектроники», — отметили в пресс-службе.
Химики используют нанокристаллы алмаза, полученные детонационным методом. Такие наноалмазы считаются весьма перспективными материалами для множества сфер, к которым относятся, например, квантовая фотоника, высокоточное зондирование окружающей среды, биовизуализация, адресная доставка лекарственных препаратов, катализ. В данном случае ученые задействовали синтез нанокомпозитов, в которых наноалмазы «иммобилизованы» в поры аэрогеля.
«Нами впервые получены композитные материалы на основе поверхностно модифицированных наноалмазов с размером пять нанометров и аэрогеля диоксида кремния. Для этого мы разработали простой одностадийный способ синтеза при комнатной температуре по золь-гель протоколу. Отличительной особенностью синтеза является использование диметилсульфоксида в качестве как сорастворителя, обеспечивающего гомогенность реакционной смеси в ходе золь-гель процесса, так и стабилизатора нанокристаллических алмазов», — рассказала член авторского коллектива, старший научный сотрудник лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН Ирина Фомина.