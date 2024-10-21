В России получили новые оптические материалы с вкраплениями наноалмазов

«Нами впервые получены композитные материалы на основе поверхностно модифицированных наноалмазов с размером пять нанометров и аэрогеля диоксида кремния. Для этого мы разработали простой одностадийный способ синтеза при комнатной температуре по золь-гель протоколу. Отличительной особенностью синтеза является использование диметилсульфоксида в качестве как сорастворителя, обеспечивающего гомогенность реакционной смеси в ходе золь-гель процесса, так и стабилизатора нанокристаллических алмазов», — рассказала член авторского коллектива, старший научный сотрудник лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН Ирина Фомина.