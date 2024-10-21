Волгоградцев предупредили о дождях с туманами при +11 градусах 21 октября

В Волгоградской области неделя начнется с дождей, в некоторых районах также возможен туман. Порывы северного ветра достигнут 6−11 м/с. В середине дня воздух прогреется до +6…+11 градусов. В ночь на вторник прогнозируют похолодание до +3…+8, а при прояснении до −3 градусов.