Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о дождях с туманами при +11 градусах 21 октября

Перепады между ночными и дневными температурами могут достигать двухзначных значений.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°

В Волгоградской области неделя начнется с дождей, в некоторых районах также возможен туман. Порывы северного ветра достигнут 6−11 м/с. В середине дня воздух прогреется до +6…+11 градусов. В ночь на вторник прогнозируют похолодание до +3…+8, а при прояснении до −3 градусов.

22 октября существенных осадков не прогнозируют, но могут повториться туманы. Ветер усилится до 6−11 м/с. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а в темное время суток вновь похолодает до −3 градусов.

В Волгограде в понедельник также может пройти небольшой дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью 4−8 м/с. Температура днем достигнет +10 градусов, ночью похолодает до +6.