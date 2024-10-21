Жители Балахны Нижегородской области задыхаются от мусора на улицах

Напомним, что в середине декабря произошел пожар на полигоне ТБО под Городцом, принадлежащем АО «Ситиматик — НН». Пламя охватило территорию площадью 35 тысяч квадратных метров, и только через две недели удалось ликвидировать последствия пожара.