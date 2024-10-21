Жители Балахны Нижегородской области задыхаются от мусора на улицах

Местные жители отмечают, что мусорные контейнеры переполнены, а отходы разбросаны повсюду. Это касается практически всех улицах. Люди бьют тревогу, поскольку считают, что проблема вывоза мусора становится все более острой.
Согласно решению суда, свалки в Городецком и Балахнинском районах, принадлежащие региональному оператору по вывозу мусора «Ситиматик», были закрыты.
Местные власти успокаивают, что все под контролем.
Напомним, что в середине декабря произошел пожар на полигоне ТБО под Городцом, принадлежащем АО «Ситиматик — НН». Пламя охватило территорию площадью 35 тысяч квадратных метров, и только через две недели удалось ликвидировать последствия пожара.
Ранее мы писали, что сотрудники УФССП России по Нижегородской области оцепили мусорный полигон в Балахнинском округе на 34 дня.