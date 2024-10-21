В Омской области зафиксировали рост доходов жителей в 2024 году

Как сообщает Новосибирскстат, это четвертый показатель по Сибири. В сравнении с тем же периодом 2023 года он вырос на 15,8%.
Доход омичей за первое полугодие 2024 года в среднем составил 42 695 рубля в месяц, что на 18% больше, чем в прошлом году. И это пятый показатель по Сибири.
Что касается реальных денежных доходов, их размер не сообщается. Однако статистики указали, что во втором квартале они выросли на 9,5% относительно первого квартала; а в первом полугодии 2024 года — на 8,5% относительно того же периода прошлого года.
Напомним, среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных доходов на численность постоянного населения и на 12; реальные денежные доходы — отношение индекса номинального размера денежных доходов жителей к индексу потребительских цен.