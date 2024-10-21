В Ростовской области за минувшую неделю произошел 61 пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно опубликованной информации, во время пожаров погиб один человек. Спасти удалось двоих жителей. Также за прошедшую неделю произошло пять ландшафтных пожаров на площади 0,1 гектаров.
— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 17 раз, оказана помощь в четырех случаях, спасено 11 человек, — говорится в сообщении ведомства.
Жителей Белокалитвинского, Целинского, Сальского, Песчанокопского и Пролетарского районов предупредили о чрезвычайной пожароопасности.