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В Ростове открыли памятник Оганову с ошибкой в дате рождения

В Октябрьском районе открыли памятник Герою СССР Сергею Оганову. Однако в дате рождения героя ВОВ допустили ошибку. Об этом сообщает 161.ru.

Источник: соцсети

В Ростове во дворе гимназии № 46 19 октября установили памятник Сергею Оганову. На памятнике неверно указали дату рождения героя СССР — вместо 1921-го года 1923-й год.

Сергей Оганов во времена Великой Отечественной войны командовал артиллерийской батарей 606-го стрелкового полка. В ноябре 1941 года за два дня боев уничтожил 22 фашистских танков. Был смертельно ранен на кургане Бербер-Оба у села Большие Салы Мясниковского района. Погиб в возрасте 20 лет. В 43-м году посмотрен получил звание Героя СССР.

Мемориальную площадку во дворе гимназии благоустраивала фирма «Трим-Строй». Работы обошлись в 2,7 млн рублей Фирма занималась только постаментом для бюста.

Установку бюста спонсировал экс-депутат Заксобрания Ростовской области, бенефициар группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян.

«Вчера, когда мне сбросили видео, я чуть инфаркт не получил. Изготовитель передал [табличку] сразу гимназии, а там сразу монтаж сделали. Мы не видели сам продукт. Мы бы этого не допустили. Мы с наукой и историей дружим сильно. Через день-два всё исправят», — рассказал 161.ru Сурмалян.

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