В Ростове открыли памятник Оганову с ошибкой в дате рождения

«Вчера, когда мне сбросили видео, я чуть инфаркт не получил. Изготовитель передал [табличку] сразу гимназии, а там сразу монтаж сделали. Мы не видели сам продукт. Мы бы этого не допустили. Мы с наукой и историей дружим сильно. Через день-два всё исправят», — рассказал 161.ru Сурмалян.