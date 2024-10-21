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Пермская девочка-богатырь побила очередной мировой рекорд

Она 1000 раз подняла штангу весом 10 килограмм.

Источник: Комсомольская правда

Пермская девочка-богатырь Лидия Котельникова установила очередной мировой рекорд по жиму штанги лежа.

— 20 октября Лидия подняла штангу весом 10 килограммов 1000 раз, — рассказал «КП-Пермь» папа девочки Владимир Волегов. — На это дочери понадобилось 42 минуты.

Предыдущий рекорд по жиму штанги лежа был установлен в 2021 году, его выполнил 10-летний воспитанник школы-интерната Владислав Черепанов. Случилось это на соревнованиях в Москве, когда за один подход школьник смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз. Это достижение смело могло войти в Книгу рекордов.

Пермская второклассница на 200 раз улучшила достижение кировского школьника. К тому же нужно учитывать, что Лидия — девочка, ее возраст 8 лет, а вес 26 кг.

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