Пермская девочка-богатырь побила очередной мировой рекорд

Предыдущий рекорд по жиму штанги лежа был установлен в 2021 году, его выполнил 10-летний воспитанник школы-интерната Владислав Черепанов. Случилось это на соревнованиях в Москве, когда за один подход школьник смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз. Это достижение смело могло войти в Книгу рекордов.