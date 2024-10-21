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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за планов снести дома жителей СНТ на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как жители СНТ «Южная усадьба» (расположено под Краснодаром) записали видеообращение о нарушении их прав.

Об этом сообщает Информационный центр СК РФ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, четыре года назад земельные участки, на которых с 2018 года жители строили свои дома, были признаны особо ценными землями сельскохозяйственного назначения. Позже граждане за свой счет провели экспертизу, которая показала, что эти земли непригодны для использования в сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на это, суд удовлетворил иск местных властей о принудительном выселении граждан и сносе домов.

СУ СК по Краснодарскому краю уже начал проводить проверку по факту данной ситуации. Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе и результатах его расследования.

СК