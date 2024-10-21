Бастрыкин поручил возбудить дело из-за планов снести дома жителей СНТ на Кубани

Согласно сообщению, четыре года назад земельные участки, на которых с 2018 года жители строили свои дома, были признаны особо ценными землями сельскохозяйственного назначения. Позже граждане за свой счет провели экспертизу, которая показала, что эти земли непригодны для использования в сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на это, суд удовлетворил иск местных властей о принудительном выселении граждан и сносе домов.