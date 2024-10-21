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В Новосибирске на улице Кропоткина аварийно отключили электричество

Проблему обещают устранить за 3 часа.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Кропоткина 21 октября отключили электричество. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

— Электроэнергию отключили аварийно, — уточнили новосибирцы.

По их словам, на устранение причин аварийного отключения специалистам потребуется несколько часов. Вернуть электроэнергию в дома жителей улицы Кропоткина пообещали через 3 часа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске полностью восстановили электроснабжение нескольких микрорайонов. Оно произошло после обрыва двух кабельных линий в ходе строительных работ.

ЖКХ