В Новосибирске на улице Кропоткина аварийно отключили электричество

В Новосибирске на улице Кропоткина 21 октября отключили электричество. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.
— Электроэнергию отключили аварийно, — уточнили новосибирцы.
По их словам, на устранение причин аварийного отключения специалистам потребуется несколько часов. Вернуть электроэнергию в дома жителей улицы Кропоткина пообещали через 3 часа.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске полностью восстановили электроснабжение нескольких микрорайонов. Оно произошло после обрыва двух кабельных линий в ходе строительных работ.