Жителей Башкирии предупредили о шестидневной рабочей неделе

«4 ноября является нерабочим праздничным днём, соответственно, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается, то есть отпуск на один день продлевается. Рабочий день 2 ноября сокращается на один час. Выход на работу в нерабочий праздничный день 4 ноября оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ) либо сотруднику предоставляется другой день отдыха (отгул)».