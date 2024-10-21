Жителей Башкирии предупредили о шестидневной рабочей неделе

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 2 ноября перенесён на вторник, 30 апреля, чтобы «на майских» получились непрерывные выходные (с 28 апреля по 1 мая 2025 года).
«4 ноября является нерабочим праздничным днём, соответственно, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается, то есть отпуск на один день продлевается. Рабочий день 2 ноября сокращается на один час. Выход на работу в нерабочий праздничный день 4 ноября оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ) либо сотруднику предоставляется другой день отдыха (отгул)».