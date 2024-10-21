На Урале прошли последние в этом году речные почтовые маршруты

Самый удалённый населённый пунт — с. Шантальское Гаринского района. Путь на лодке до Шантальского занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман. Этот маршрут входит в топ самых необычных почтовых маршрутов России. А чтобы доставить пенсии, почту и необходимые товары в пос. Митяево Ивдельского района, где живёт всего два человека, почтальон проезжает по извилистому речному маршруту Лозьвы более пяти часов в одну сторону.