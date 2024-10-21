На Урале прошли последние в этом году речные почтовые маршруты

Завершились последние рейсы на речном транспорте для доставки потовых отправлений в Гаринский, Таборинский и Ивдельский районы Свердловской области. В удалённые территории доставили товары первой необходимости, продукты питания, денежные выплаты и корреспонденцию. Следующие рейсы в начале ноября будут выполнены на транспорте повышенной проходимости.
За период речной навигации с мая по октябрь в отдалённые населённые пункты доставили свыше 10 тонн почты и товара. Для этого потребовалось несколько десятков рейсов по речным маршрутам. Таким образом поддерживалась еженедельная связь более чем с 12 тыс. свердловчан.
В топ самых малонаселённых пунктов, куда ходят почтовые рейсы, входят дер. Кузнецово и пос. Шабурово Гаринского района, где проживает по одному жителю. Два жителя на сегодняшний день в пос. Митяево Ивдельского района, по три-четыре человека — в пос. Новосёлово Таборинского района и пос. Круторечка Гаринского района.
В труднодоступные поселения Таборинского района (Озерки, Унже-Павинская, Эхтель) и Гаринского района (Линты, Зыкова, Шабурово) почтальоны приезжают еженедельно.
Самый удалённый населённый пунт — с. Шантальское Гаринского района. Путь на лодке до Шантальского занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман. Этот маршрут входит в топ самых необычных почтовых маршрутов России. А чтобы доставить пенсии, почту и необходимые товары в пос. Митяево Ивдельского района, где живёт всего два человека, почтальон проезжает по извилистому речному маршруту Лозьвы более пяти часов в одну сторону.
Ежегодно в период межсезонья логистические способы доставки и схемы маршрутов в труднодоступные территории пересматривают. До формирования зимников на севере области почту будут доставлять на вездеходе и катере на воздушной подушке.