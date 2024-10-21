Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои при оплате проезда в общественном транспорте по QR-коду. Из-за ошибки сервиса по приемы платежей горожанам приходится платить наличными или по карте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.