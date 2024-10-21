Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои при оплате проезда в общественном транспорте по QR-коду. Из-за ошибки сервиса по приемы платежей горожанам приходится платить наличными или по карте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.
— Оплатить новым способом в автобусе не получилось. При оплате выдается ошибка. Кондуктор просто разводит руками, заставляет платить другим способом, а иначе «идите пешком», — пожаловалась жительница Екатеринбурга.
С проблемами сталкивались пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо этого, горожане заметили, что QR-коды намерено скрывают. Их завешивают рекламными листами или афишами.
Напомним, что администрация Екатеринбурга запустила акцию для пассажиров городского общественного транспорта, которая позволяет в период с 10 октября по 31 декабря 2024 года платить за проезд всего 20 рублей.