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Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

Екатеринбуржцы недовольны введением оплаты проезда по QR-коду в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои при оплате проезда в общественном транспорте по QR-коду. Из-за ошибки сервиса по приемы платежей горожанам приходится платить наличными или по карте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

— Оплатить новым способом в автобусе не получилось. При оплате выдается ошибка. Кондуктор просто разводит руками, заставляет платить другим способом, а иначе «идите пешком», — пожаловалась жительница Екатеринбурга.

С проблемами сталкивались пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо этого, горожане заметили, что QR-коды намерено скрывают. Их завешивают рекламными листами или афишами.

Напомним, что администрация Екатеринбурга запустила акцию для пассажиров городского общественного транспорта, которая позволяет в период с 10 октября по 31 декабря 2024 года платить за проезд всего 20 рублей.