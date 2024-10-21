До 450 тысяч рублей на руки. Стал известен топ самых дорогих вакансий для водителей в Иркутской области

В 2024 году больше всего вакансий было размещено в отраслях «Перевозки, логистика, склад, ВЭД». Объявлений в этом секторе было больше двадцати процентов от общего числа, размещенных с начала 2024 года. Также люди за баранку автомобилей нужны были в таких сферах, как строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 11% от числа количество требуемых вакансий. Еще 6% вакансий касались добывающей отрасли.