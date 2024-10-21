До 450 тысяч рублей на руки. Стал известен топ самых дорогих вакансий для водителей в Иркутской области

Работа водителем в Иркутске 2024 становится все востребованнее и привлекательней. Так, за 9 месяцев в Приангарье было открыто 11.9 тысяч вакансий для данных специалистов. Это на 32% больше, чем за такой же срок в прошлом году. Об этом КП-Иркутск сообщили в Службе исследований hh.ru.
При это также стало известно, что «подросла» и медиана зарплат. Стоит отметить, что медиана — это не средняя зарплата, а та, которую платят чаще всего. То есть, 50% вакансий предлагают зарплату либо выше, либо ниже медианы.
— Медиана предлагаемых зарплат для водителей в 2023 году составляла 116 200 рублей, а в 2024 году она составляет уже 148 100 рублей, — говорят специалисты. — Так рост зарплатных предложений составил +27%.
Получается, что большинство шоферов получают зарплату порядка 148 тысяч рублей. Но, есть, конечно, и предложения за 40−45 тысяч, но есть и вакансии с оплатой труда почти в полмиллиона — 450 тысяч рублей и это уже не руки, с вычетом налогов.
Чаще всего — в 52% случаев — водителям в Иркутской области предлагают работу вахтовым методом. Как правило, самые высокие зарплаты также именно в этой области. На вахту нужны водители лесовозов, бензовозов, водители-экспедиторы, а также специалисты по перевозке опасных грузов.
В 2024 году больше всего вакансий было размещено в отраслях «Перевозки, логистика, склад, ВЭД». Объявлений в этом секторе было больше двадцати процентов от общего числа, размещенных с начала 2024 года. Также люди за баранку автомобилей нужны были в таких сферах, как строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 11% от числа количество требуемых вакансий. Еще 6% вакансий касались добывающей отрасли.
По данным Службе исследований hh.ru, в Приангарье сейчас открыто пять наиболее дорогих вакансий с заработной платой от 130 до 450 тысяч рублей. Так что если вас интересует работа водителем в Иркутске 2024, сейчас самое время рассылать свое резюме.
Итак, вакансия с максимальным «поощрением» сейчас такая: Требуется водитель самосвала, до 450 тысяч рублей на руки.
На втором месте импровизированного пьедестала вакансия водителя категории Е/Дальнобойщик. Этому специалисту работодатель готов предложить от 220 до 280 тысяч рублей на руки.
Чуть меньше — от 180 до 200 тысяч рублей также уже с вычетом всех налогов предлагают водителю трала.
На четвертом месте топа самых дорогих вакансий для водителей в Иркутской области в октябре оказался водитель на вывозку леса с ДОПОГ. Этому шоферу на работе готовы платить от 150 тысяч на руки.
Замыкает пятерку водитель с грузовиком 1.5−3 тонны. Ему предлагают заработную плату в размере 130 000−150 000 рублей (обозначена сумма до вычета налогов).