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Белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Соболенко в обновленном рейтинге WTA занимает первое место.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира. Это следует из обновленного рейтинга WTA, опубликованного на официальном сайте организации.

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации, у Соболенко в активе 9081 очко. Она находится на первой строчке рейтинга. На втором месте расположилась представительница Польши Ига Свентек с 8165 баллами. Третью строку занимает американка Кори Гауфф. У нее 5338 баллов.

Напомним, что белоруска Соболенко третий раз подряд выиграла турнир в Ухане. Теннисистка пояснила, как ей удалось это сделать.

Ранее мы писали, что белорусский хоккеист Владислав Колячонок забросил победную шайбу за «Юту» в НХЛ.