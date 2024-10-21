Белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации, у Соболенко в активе 9081 очко. Она находится на первой строчке рейтинга. На втором месте расположилась представительница Польши Ига Свентек с 8165 баллами. Третью строку занимает американка Кори Гауфф. У нее 5338 баллов.