Электрички изменят расписание из-за ремонта в Новосибирске

С 21 по 23 октября и 31 октября будет изменено расписание двух пригородных поездов, курсирующих по маршруту Новосибирск — Барабинск — Новосибирск, сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на железной дороге. Изменения коснутся времени отправления и прибытия поездов.
В период с 21 по 23 октября поезд № 7133 Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 16:24 (на 15 минут позже) и прибывать на станцию Барабинск в 20:58 (на 15 минут позже).
31 октября поезд № 7132 Барабинск — Новосибирск будет отправляться со станции Барабинск в 6:54 (на 26 минут позже) и прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 11:37 (на 26 минут позже).
Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.