В Волгограде простятся с заслуженным тренером РФ Валерием Тарановым

Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике, судья всероссийской категории Валерий Таранов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в волгоградской спортшколе олимпийского резерва по легкой атлетике. Во время тренерско-преподавательской деятельности Валерий Федорович пользовался большим уважением со стороны коллег, спортсменов и своих учеников.