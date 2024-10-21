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В Волгограде простятся с заслуженным тренером РФ Валерием Тарановым

Церемония прощания состоится в областной столице в понедельник, 21 октября.

Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике, судья всероссийской категории Валерий Таранов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в волгоградской спортшколе олимпийского резерва по легкой атлетике. Во время тренерско-преподавательской деятельности Валерий Федорович пользовался большим уважением со стороны коллег, спортсменов и своих учеников.

В последний путь заслуженного тренера РФ проводят 21 октября в Волгограде, сообщает ТГ-канал «Ритуальный патруль». Похоронят Валерия Таранова на Верхнезареченском кладбище.