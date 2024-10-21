В России изменят правила поступления в вуз — что ждать абитуриентам

Также уточнены условия приема для тех, кто имеет право на поступление по квоте. Теперь они смогут подавать заявки на общие места в рамках внутренних вступительных испытаний, а не только на квотированные. Вузы также получат возможность перераспределять незанятые места между обычными и квотированными категориями.