В России изменят правила поступления в вуз — что ждать абитуриентам

С 2025 года в России вступят в силу новые единые правила приема абитуриентов на бакалавриат, специалитет и магистратуру, которые будут установлены Министерством образования и науки. Основные изменения включают создание единого графика приема, ограничение выбора специальностей и обновленные условия для поступления по квотам.
С 20 июня по 1 октября 2025 года все высшие учебные заведения страны начнут принимать документы от желающих учиться по всем программам. Это новшество направлено на упрощение процесса поступления и предоставление абитуриентам большего времени для выбора вуза и специальности.
Кроме того, абитуриенты смогут подавать заявки только на пять специальностей или направлений подготовки, что поможет сосредоточиться на наиболее перспективных областях и повысить конкуренцию за ограниченные места.
Также уточнены условия приема для тех, кто имеет право на поступление по квоте. Теперь они смогут подавать заявки на общие места в рамках внутренних вступительных испытаний, а не только на квотированные. Вузы также получат возможность перераспределять незанятые места между обычными и квотированными категориями.
Приемный процесс будет цифровизирован: внедрение Единого портала государственных услуг в процесс поступления на магистратуру позволит автоматизировать обработку заявлений и создать унифицированное цифровое пространство для абитуриентов. В вузах появится возможность начисления дополнительных баллов за завершение курсов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим выбранной специальности.
Ожидается, что проект приказа Минобрнауки вступит в силу в декабре 2024 года, что позволит абитуриентам поступать в университеты по новым правилам уже в 2025 году, передает ПГ.