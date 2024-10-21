«Бабье лето» придет в Воронежскую область на предпоследней неделе октября

Антициклон принесёт в Воронежскую область «бабье лето» на неделе с 21 по 25 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В понедельник, 21 октября, днём по области потеплеет до +13°, в Воронеже в светлое время суток будет до +12°. Местами ожидаются дожди.
Ночью во вторник, 22 октября, столбики термометров покажут +2°. Днём воздух прогреется до +16°.
В среду, 23 октября, ночная температура будет держаться на уровне от 2° до 7° тепла. Днём синоптики прогнозируют до +15° и дождь.
В четверг, 24 октября, будет облачно. Ночью ожидается до +8°, днём — около +11°.
В последний рабочий день, 25 октября, пойдет дождь. Ночью столбики термометров покажут +8°, днём — 11° тепла.